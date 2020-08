Louis Tobback: “In de situatie van Jambon zou ik ontslag nemen”

“Als ik in de plaats van Jambon was zou ik ontslag nemen.” Dat stelt Louis Tobback aan Belga in een reactie op de tegenstrijdige verklaringen van de Vlaamse minister-president over de dood van de Slovaak Jozef Chovanec in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. Tobback (sp.a) nam in 1998 ontslag als minister van Binnenlandse Zaken toen asielzoekster Semira Adamu bij een uitwijzing met een kussen verstikt werd door agenten.