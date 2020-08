Colruyt beschildert gevels met luchtzuiverende verf voor minder stikstof

De gevels van meer dan de helft van de supermarkten van Okay zijn uitgerust met luchtzuiverende gevelverf. Die haalt stikstof en ozon uit de lucht en vermindert de vorming van fijnstof.

Colruyt heeft van begin 2018 tot nu 76 Okay-winkels gemoderniseerd. Daarbij nam de retailer ook de gevels onder handen met de nieuwe verflaag. In totaal is zo 10.000 vierkante meter met de luchtzuiverende verf bedekt, waarmee volgens de maker jaarlijks de uitstoot van 1 miljoen kilometer met een moderne dieselmotor kan worden geneutraliseerd.

De katalysator in de luchtzuiverende verf is gemodificeerd titaandioxode, een pigment voor witte verf. Die reageert met zonlicht en zet daarbij stikstofoxiden met de hulp van zuurstof om in nitraten, en ozon in zuurstof. “De regen wast vervolgens de gevel weer proper”, zegt Alexander Rickert van producent Sto. “Zolang er licht op de gevel valt, blijft de werking gegarandeerd.”

Hoe groot de investering voor Colruyt is, maakte de retailer niet bekend. Bij de overige 61 winkels van Okay is de nieuwe laag niet aangebracht omdat ze nog te recent waren om te verbouwen, zegt Ivo Van Zandweghe, verantwoordelijke duurzame infrastructuur van de Colruyt Group. “Er zijn wel al toekomstplannen om hetzelfde te doen bij een dertigtal winkels van Bioplanet.”