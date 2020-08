Gerecht valt binnen bij Patrick De Koster, manager van Kevin De Bruyne

Patrick De Koster heeft donderdag op zijn kantoor bezoek gekregen van de politie. De zaak heeft volgens onze informatie niets te maken met Operatie Zero (Propere Handen).

Het federaal parket bevestigt de huiszoeking. Volgens onze informatie is die gevoerd in opdracht van Brussels onderzoeksrechter Michel Claise. Die voert ook het onderzoek naar makelaar Christophe Henrotay, viel binnen bij Standard-voorzitter Bruno Venanzi en deed onderzoek naar Excelsior Moeskroen.

De Koster is actief als zaakvoerder van J&S International Football Management, dat onder meer de belangen behartigt van Rode Duivel Kevin De Bruyne. Het zou gaan om invallen in zijn kantoren in Knokke, Brussel en Senegal.