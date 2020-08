Vrouw mogelijk als eerste mens ooit spontaan genezen van hiv: “Een belangrijke ontdekking”

Een vrouw die in 1992 besmet raakte met hiv, is mogelijk de eerste persoon ooit die zonder enige vorm van behandeling genas van het virus dat aids veroorzaakt, zo blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in het vakblad Nature. Bij nog 63 andere patiënten die geen medicatie namen, werd het virus zodanig in het lichaam opgeslagen dat het zich niet kon voortplanten. Een grote doorbraak.

De vrouw in kwestie is Loreen Willenberg, een 66-jarige uit Californië, die al jaren “beroemd” is onder wetenschappers omdat haar lichaam het virus al decennia wist te onderdrukken. Nog maar twee andere personen waarvan de besmetting bevestigd was, zijn ooit volledig genezen verklaard van hiv: Timothy Brown uit Palm Springs (Californië) en Adam Castillejo uit Londen. In tegenstelling tot Willenberg ondergingen zij wel meerdere beenmergtransplantaties zodat hun immuunsysteem resistent werd tegen het virus. Een doorbraak, maar om van een echte behandelingswijze van aids te spreken zijn beenmergtransplantaties te zwaar en een te groot risico voor de meerderheid van de hiv-patiënten.

De onderzoekers menen dat Willenberg en de 63 andere patiënten vermeld in hun onderzoek mogelijk een “functionele genezing” hebben bereikt dankzij een “nieuw” mechanisme dat ons lichaam in staat stelt om het virus te onderdrukken. “Dat mechanisme werd nu pas ontdekt dankzij de vorderingen in het genetisch onderzoek”, zo schrijven de wetenschappers. Hun studie biedt ook hoop voor een deel van de patiënten die al jaren antiretrovirale therapie volgen en hiv-remmers nemen. Ook zij zouden op een vergelijkbare wijze het virus kunnen ondermijnen en stoppen met de veeleisende geneesmiddelen te nemen.

“Het gaat hier om een belangrijke ontdekking”, verklaarde dr. Sharon Lewin, voorzitster van het Australische Peter Doherty-instituut voor Infecties en Immuniteit. “De echte uitdaging blijft natuurlijk hoe je dit kan manipuleren en relevant kan maken voor de miljoenen hiv-patiënten wereldwijd.”