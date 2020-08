Onverlaat gooit doos met konijntjes over afsluiting: “Mensen dumpen hier wel vaker dieren, maar deze laffe daad valt niet te snappen”

Lennik - “Je moet het zien om het te geloven”, met die woorden deelde dierenopvangcentrum de Ark van Pollare videobeelden waarop te zien is hoe een man op afschuwelijke wijze twee konijntjes dumpt aan het opvangcentrum.

Bij dierenopvangcentrum Ark van Pollare hebben de medewerkers zeven jaar na oprichting al heel veel dierenleed gezien. “Maar als je denkt dat je alles gezien hebt, duikt er wel iets nieuws op”, zucht Hans Lenvain van de Ark van Pollare. “Omdat we voor het eerst geen woorden vinden om te beschrijven wat we voelen, hebben we besloten er videobeelden van te delen op onze Facebookpagina. Want je moet dit zien om het te geloven.”

Op de beelden van een veiligheidscamera van de Ark is woensdagavond vlak voor 22 uur een geparkeerde wagen met open koffer te zien. De bestuurder van het voertuig staat enkele meters verder aan de hoge afsluiting van een van de weides van de Ark. In zijn handen heeft hij een doos die hij plots zonder verpinken over de omheining gooit om vervolgens met enige moeite via de grasberm weg te klauteren richting zijn auto.

Uit de gedumpte doos rent quasi onmiddellijk een konijntje weg. Uiteindelijk bleek er nog een soortgenoot in te zitten. Als bij wonder kwamen de diertjes zonder zware letsels van af. “Voor hetzelfde geld hadden ze hun rug gebroken. We zijn in shock en blijven achter met heel wat vragen”, zegt Hans Lenvain. “Waarom belde de man bijvoorbeeld gewoon niet met de vraag om ze op te vangen? Deze laffe daad valt niet te begrijpen.”

Onderzoek door politie

De Ark neemt het incident dan ook bijzonder ernstig en trommelde de lokale politie op. De beelden van de veiligheidscamera zullen gebruikt worden in het onderzoek naar de man.

Het is jammer genoeg ook lang de eerste keer niet dat iemand dieren dumpt op en rond het domein van de Ark langs de Assesteenweg in Lennik. Zo werden er al onder meer hangbuikzwijnen achtergelaten. De diertjes laten zich niet zomaar vangen, zorgen voor overlast in de buurt en lopen te pas en te onpas de drukke Assesteenweg over. Tot nu toe gelukkig zonder ernstige problemen.