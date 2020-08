Schilderij Frans Hals voor derde keer gestolen uit museum in Nederland

Het schilderij “Twee lachende jongens” van Frans Hals is in de nacht van dinsdag op woensdag gestolen uit het museum Het Hofje van Aerden in Leerdam, in de Nederlandse provincie Utrecht. Daar werd midden in de nacht ingebroken, meldde de politie donderdag.

De politie kwam meteen naar het museum toen het alarm afging, maar toen bleken de daders al vertrokken. Ze hadden de achterdeur geforceerd en doelgericht de Frans Hals van de muur gehaald.

Het is de derde keer dat het doek in handen van inbrekers is gevallen. In 2011 en 1988 werd de “Twee lachende jongens” eveneens gestolen, de eerste keer tegelijk met het doek “Bosgezicht met bloeiende vlier” van Jacob van Ruisdael. De doeken waren toen respectievelijk zes maanden en drie jaar zoek.