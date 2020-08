Poetin houdt reserve van veiligheidsdiensten achter de hand om naar Wit-Rusland te sturen

Rusland houdt een reserve van veiligheidsdiensten achter de hand die kan ingrijpen in buurland Wit-Rusland indien de situatie uit de hand loopt. Dat heeft president Vladimir Poetin donderdag gezegd in een gesprek met de openbare televisiezender.

Volgens Poetin is de reserve samengesteld op vraag van zijn Wit-Russische ambtgenoot Aleksandr Loekasjenko. De Russen zijn bereid de grens over te steken “indien extremisten, die zich verstoppen achter politieke slogans, bepaalde grenzen overschrijden en beginnen te plunderen, auto’s, huizen en banken in brand steken, overheidsgebouwen proberen in te nemen, enzovoort”. “Maar ik hoop dat het niet nodig zal zijn om deze reserve in te zetten”, aldus Poetin.

Rusland is een nauwe bondgenoot van Wit-Rusland. In het buurland, dat economisch afhankelijk is van Moskou, zijn grote straatprotesten aan de gang sinds de betwiste herverkiezing van Loekasjenko op 9 augustus. De oppositie spreekt van een frauduleuze stembusgang en erkent het resultaat niet. Nooit eerder waren er dergelijke omvangrijke protesten tegen Loekasjenko, die al meer dan een kwarteeuw de scepter zwaait in Wit-Rusland.

Poetin was één van de eersten om Loekasjenko met zijn zege te feliciteren. “Ik ga ervan uit dat alle problemen vreedzaam opgelost zullen worden”, meent hij. Hij vraagt alle actoren in Wit-Rusland om intern een oplossing te vinden voor wat “een zaak van de Wit-Russische bevolking is”. Het Kremlin stelt zich volgens hem “gereserveerder en neutraler op dan vele andere landen, zowel Europese als Amerikaanse”.

In Berlijn buigen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken zich momenteel over sancties tegen Wit-Russen die verantwoordelijk worden geacht voor verkiezingsfraude en de hardhandige repressie van de protestbeweging.