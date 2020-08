Nachtelijk samenscholingsverbod in Molenbeek nadat jongeren brandweer bekogelden

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS) vaardigt per direct een samenscholingsverbod uit tussen 22 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s ochtends in de Sippelbergwijk. Daar werden in de nacht van woensdag op donderdag brandweermannen tijdens een interventie bekogeld met glazen flessen

Moureaux wil na de incidenten van afgelopen nacht in de Mahatma Gandhilaan snel ingrijpen. Daarom zal het vanaf donderdagavond verboden zijn om in de wijk met meer dan drie personen in groep samen te troepen. Extra politiepatrouilles zullen ingezet worden om een oogje in het zeil te houden en het samenscholingsverbod te handhaven.

In de wijk zijn al langer problemen met hangjoneren en drugsdealers. Moureaux benadrukt wel dat het een minderheid is die voor de problemen in de Sippelbergwijk zorgt.

Maar ze grijpt nu in omdat het niet langer kan dat brandweerlui tijdens het uitoefenen van hun job worden lastiggevallen en bekogeld.

Intussen wordt gewerkt aan een oplossing en zal met de ouders van probleemjongeren worden gepraat.

Het samenscholingsverbod geldt zeker voor twee maanden.

