Russische politie opent nu toch onderzoek naar mogelijke vergiftiging oppositieleider Navalny

De Russische politie start een onderzoek naar de mogelijke vergiftiging van oppositieleider Aleksej Navalny. Die werd vorige week onwel op een binnenlandse vlucht, momenteel ligt hij in een kunstmatige coma in Duitsland. Duitse artsen zeggen sporen van vergif in zijn lichaam te hebben gevonden. Russische artsen, die hem eerst behandelden, vonden daar geen sporen van.

De Duitse artsen zeggen dat Navalny is vergiftigd. De artsen die de oppositieleider behandelden in Rusland zeggen dat het niet zo is. Rusland noemde de Duitse conclusies eerder nog voorbarig.

De Russische politie gaat nu onderzoeken wat er is gebeurd. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken bespreken het incident donderdag tijdens een bijeenkomst.

Ondertussen meldde de politie dat er tot nu toe geen sporen van bedwelmende middelen werden gevonden op de plekken waar Navalny was geweest, zoals zijn hotelkamer in de Siberische stad Omsk en wegen en straten. De politie nam naar eigen zeggen honderd zaken in beslag voor onderzoek. Opnamen van bewakingscamera’s werden bekeken en er werden meer dan twintig forensische onderzoeken uitgevoerd.

Het parket in Rusland heeft aan Duitsland gevraagd om alle medische gegevens van Navalny over te dragen. Vanuit Duitsland was eerder al toegezegd mee te werken aan een Russische onderzoek. De Russische openbaar aanklager zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat Navalny slachtoffer van een misdrijf is geworden.

Alexei Navalny is vorige week met spoed opgenomen op de afdeling intensieve zorgen van een ziekenhuis in de Siberische stad Omsk. Hij zat op een vlucht van Siberië naar Moskou toen zijn gezondheidstoestand plots fors verslechterde, zegt de woordvoerder. Volgens haar heeft Navalny iets in zijn thee toegediend gekregen. Er moest daarom een noodstop gemaakt worden. Op beelden die andere reizigers maakten was te zien hoe hij het uitschreeuwde van de pijn. Nadien zakte hij weg in een coma.

Zijn toestand blijft vandaag zeer ernstig.

