Passagier van vlucht gehaald nadat hij positieve coronatest op luchthaven negeerde

Vakantiegangers op weg naar Pisa met Ryanair waren even in paniek toen drie personen in beschermende kledij op hun vliegtuig stapten dat op het punt stond op te stijgen. Een passagier en zijn reisgenoot werden door de inspecteurs onverbiddelijk van de vlucht gehaald en naar een isolatieruimte gebracht. De man had in de luchthaven een positieve coronatest afgelegd, maar was toch aan boord geklommen.

De vlucht naar de Italiaanse stad Pisa stond op het punt te vertrekken vanuit Londen toen werd meegedeeld dat inspecteurs van het Britse ministerie van Volksgezondheid aan boord zouden komen. Uiteindelijk bleek dat een passagier het sms’je over zijn positief testresultaat had genegeerd en toch was ingescheept. Hij en zijn reisgenoot werden van het toestel verwijderd.

“Beiden droegen de hele tijd een mondmasker in de luchthaven”, zegt Ryanair in een verklaring over het incident. “Ze zaten maar een erg korte periode op het vliegtuig voor het opsteeg. Er is weinig of geen risico dat andere passagiers of bemanningsleden besmet raakten, iedereen droeg een mondmasker.”

De zitjes van de twee passagiers en de ruimte waar hun bagage lag, werden grondig gedesinfecteerd voor het vliegtuig uiteindelijk - met meer dan anderhalf uur vertraging - kon en mocht opstijgen. Het is niet duidelijk of er nog maatregelen werden genomen toen de vlucht in Italië landde, maar volgens de Britse krant Daily Mail was het niet nodig dat de andere passagiers in quarantaine gingen.

