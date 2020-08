Criminele bende was al jaren veroordeeld, maar hun buit bleef spoorloos. Tot nu. Politie legt beslag op 59 huizen

De daders waren al opgepakt en zelfs veroordeeld. Maar de opbrengsten van hun drugs- en andere onfrisse handeltjes, die vond de Britse politie niet. Tot nu. Op verschillende plaatsen, onder meer in en rond Birmingham, legde de politie beslag op maar liefst 59 huizen en villa’s. “We zien steeds vaker dat criminelen beleggen in vastgoed”, zegt de baas van het National Crime Agency. Bij ons werd eind vorig jaar nog een ‘misdaadkasteel’ verkocht dat in beslag was genomen.

Zes jaar geleden rolde de Britse politie een misdaadbende op die zich vooral bezighield met drugshandel en financieel gesjoemel. Toch konden ze nooit de opbrengsten van de illegale activiteiten recupereren. Nu blijkt dat de criminelen alles hadden belegd in vastgoed. Veel woningen werden gehuurd of stonden zelfs op naam van vrienden of familieleden van de gangsters. Om geen argwaan te wekken.

Alles begon met de inbeslagname van 165 kilogram zuivere cocaïne uit een container met industriële draaibanken in 2014. Straatwaarde van de drugs werd toen op 5 miljoen euro geraamd.

De politie kwam een kleine bende op het spoor die opereerde vanuit de Britse stad Birmingham. Zware criminelen met een paar vaste luitenants. Hun hoofdactiviteit was drugshandel, cocaïne vooral. Maar ook met financieel gesjoemel maakten ze zich rijk, zoals frauduleuze faillissementen, en btw-fraude.

Toch hebben speurders nooit beslag kunnen leggen op hun criminele opbrengsten. Dat deed het National Crime Agency nu wel. Zes jaar na hun arrestatie en nadat ze politie en justitie meer dan eens letterlijk in hun gezicht uitlachten in de rechtbank, zijn de kopstukken nu financieel drooggelegd.

Stromannen

Speurwerk leerde de onderzoekers dat de daders alle opbrengsten van hun criminele activiteiten keurig hebben belegd in vastgoed. In villa’s en woningen die ze door stromannen lieten kopen om geen argwaan te wekken.

“In totaal hebben we nu beslag gelegd op 59 woningen. Villa’s, maar ook rijwoningen. Allemaal in de regio rond Birmingham. Maar ook in de badplaats Bangor in Noord-Ierland bijvoorbeeld”, zegt de woordvoerder van het National Crime Agency, dat vooral op zware criminaliteit werkt.

Daarbij ook een aantal luxevilla’s waar de bendeleiders zelf in woonden met hun families. In een pand hadden ze zelf een eigen professionele fitnesszaal laten maken. Justitie heeft weinig medelijden. Wie in de panden woonde, moest per direct vertrekken. De totale waarde van de woningen wordt geraamd op zo’n slordige 18 miljoen euro.

Toch stopt het onderzoek niet. Want de speurders geloven dat de bende nog meer bezittingen had, gekocht met criminele opbrengsten.

Acht verdachten, onder wie de leider Ameran Zeb Khan, werden intussen veroordeeld tot 139 jaar en vier maanden cel in totaal.

Kasteel betaald met misdaadgeld

Volgens Graeme Biggar, directeur-generaal bij het Britse National Economic Crime Center, is dat de nieuwe weg die de autoriteiten willen volgen. “Criminelen financieel pluimen en zorgen dat ze op geen enkel moment kunnen profiteren van de opbrengsten die ze verkregen hebben door hun criminele activiteiten. Beleggen in immobiliën is een steeds vaker gebruikte manier om geld wit te wassen.”

Ook in ons land worden geregeld onroerende goederen in beslag genomen. Van luxewagens tot gebouwen. Zo werd in december vorig jaar nog het ‘misdaadkasteel’ in Gelrode bij Aarschot verkocht voor een miljoen euro, geld dat naar de schatkist ging. In 2001 werd het kasteel in beslag genomen omdat het destijds gekocht werd met misdaadgeld.

De verkoop van onroerende goederen door de FOD Financiën bracht de Belgische Staat vorig jaar 374,66 miljoen euro op, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. Het gaat voor alle duidelijkheid niet enkel om panden die in beslag zijn genomen bij gerechtelijke onderzoeken.

