Moeder van overleden Mechelse peuter blijft in de cel

Mechelen - De 22-jarige moeder uit Mechelen wiens zoontje twee weken geleden gestorven is door uitdroging en ondervoeding, blijft verder aangehouden. Dat heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling donderdag beslist.

De jongen stierf op 11 augustus in zijn bloedhete slaapkamertje in Mechelen. Zijn moeder had zelf de hulpdiensten gebeld, toen ze vaststelde dat haar zoontje van twee buiten bewustzijn in zijn bedje lag. Er werd nog tevergeefs een reanimatiepoging ondernomen. De hulpdiensten stelden vast dat het kind zeer mager en klein was voor zijn leeftijd en trokken daarop aan de alarmbel.

Er werd meteen een gerechtelijk onderzoek gestart. Onder meer uit de bevindingen van de wetsgeneesheer kwamen er volgens het parket aanwijzingen naar voor dat het kind gestorven was door ondervoeding, mogelijk in combinatie met uitdroging door gedurende lange tijd niet te hebben kunnen drinken.

De vrouw werd ondervraagd en aangehouden voor onopzettelijke doding en het onthouden van voedsel en verzorging van een minderjarige met de dood tot gevolg. Ze ontkent de feiten. De raadkamer in Mechelen had haar aanhouding vorige week al bevestigd, maar ze was tegen die beslissing in beroep gegaan.

