Egbert Lachaert (Open VLD) gaat officieel voor regering zonder N-VA: “Er wordt met partijen van goede wil gesproken”

Koninklijk opdrachthouder en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever woensdag laten weten dat hij gaat voor Vivaldi, een coalitie zonder N-VA. Dat is zowel bij de Vlaamse liberalen als bij de Vlaams-nationalisten vernomen. De weg ligt nu open voor liberalen, socialisten, groenen en CD&V om samen een regering te vormen. Maar of de partij van Joachim Coens toehapt, is nog altijd niet duidelijk.

Lachaert en De Wever hadden woensdag een ontmoeting. Die duurde ditmaal langer dan enkele minuten, in tegenstelling tot de week voordien. Positief nieuws had de liberaal echter niet voor de N-VA-voorzitter. Hij deelde hem mee dat hij momenteel werkt aan Vivaldi, een regering zonder N-VA. Paars-geel dood verklaren deed Lachaert echter niet. Mocht Vivaldi voor een tweede keer struikelen - ook begin dit jaar lukte het net niet, mede door Lachaert zelf - wil hij ook nog andere mogelijkheden achter de hand houden: toch nog een regering met N-VA of een noodregering.

“Momenteel wordt de piste Vivaldi onderzocht. Er wordt met partijen van goede wil gesproken om te onderzoeken of deze piste levensvatbaar is. Indien deze piste niet zou werken, staan nog altijd andere pistes open,” klinkt het in de Melsensstraat, het hoofdkwartier van Open VLD.

Dat Lachaert aan Vilaldi werkt, is al een tijdje duidelijk. Niet alleen de liberalen, maar ook de socialisten en de groenen zitten op dat spoor en zijn naar verluidt inhoudelijk al een eind opgeschoten in de gesprekken.

Grote vraag blijft of CD&V ook in de coalitie wil stappen en N-VA - de partij die ze heel graag in de federale regering had gezien - wil loslaten. Aangezien de drie paars-groene families samen maar 75 zetels hebben, willen ze er graag de Vlaamse christendemocraten bijnemen. CD&V-voorzitter Joachim Coens kreeg woensdag als eerste de inhoudelijke nota van Egbert Lachaert te zien, maar hoe hij en zijn partij erop reageren, is nog niet duidelijk.

Vrijdag om 11 uur heeft Egbert Lachaert in elk geval een afspraak op het Paleis. Of hij koning Filip al goed nieuws heeft te melden en er ook al meteen formateurs zullen worden aangeduid - de namen van PS-voorzitter Paul Magnette en Open VLD-vicepremier Alexander De Croo circuleren - is nog helemaal niet duidelijk. Daarvoor moet er eerst duidelijkheid komen van CD&V en die is er nog altijd niet.