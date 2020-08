Al zes roekeloze chauffeurs zijn auto kwijt in Mechelen

Mechelen - De Mechelse politie heeft in een maand tijd zes patsers uit het verkeer gehaald en hun auto in beslag genomen.

Al geruime tijd krijgen de lokale politie Mechelen-Willebroek en het stadsbestuur regelmatig meldingen van verkeersoverlast: snelheidsovertredingen, roekeloos rijgedrag en andere verkeersinbreuken. Ook in woonwijken waar kinderen spelen. Daarop heeft burgemeester Alexander Vandersmissen om de patsers uit het verkeer te halen en hun wagen aan de ketting te leggen.

De teller staat intussen al op zes. Gisteren, woensdag, werd nog een voertuig aan de kans gezet en getakeld.

“Gisteren ontving de politie meerdere meldingen van roekeloos rijgedrag, zeg maar straatracen, op de Tervuursesteenweg. De chauffeur werd aan de kant gezet en zijn voertuig is in beslag genomen”, zegt burgemeester Vandersmissen.

“De bestuurlijke inbeslagnames van voertuigen zijn natuurlijk geen opbod, maar volgens mij noodzakelijk om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in onze stad te bewaken. Veiligheid blijft voor mij dan ook een prioritair aandachtspunt”, aldus nog de burgemeester.

Het is uiteindelijk het parket dat beslist wat er met de voertuigen gebeurt. Ofwel gaan ze na verloop van tijd terug naar de bestuurder. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter beslissen om een wagen definitief in beslag te nemen. Het voertuig kan dan openbaar verkocht worden en de opbrengst gaat naar de Belgische Staat.