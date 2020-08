Marc Brys met OH Leuven naar Waasland-Beveren: “Wordt tijd dat we eens winnen”

Vijf ploegen konden dit seizoen nog niet winnen in de Jupiler Pro League, OHL is er één van. De promovendus wordt fel geplaagd door blessures, maar het is toch de bedoeling van coach Marc Brys om zaterdag op de Freethiel de eerste driepunter op zak te steken. “Het wordt tijd”, zegt hij.

Na enkele zure weken, waarin de ene blessure de andere opvolgde, is er eindelijk iets beter nieuws vanop OHL. Keita keert terug uit quarantaine na zijn reis naar Ivoorkust voor de begrafenis van zijn moeder en is zaterdag inzetbaar. Waarschijnlijk keert ook spits Henry terug na een weekje afwezigheid door een enkelblessure. “Het zal erom spannen bij Henry”, zegt Marc Brys. “Zijn voet is nog wat stroef.”

Ook Malinov is een randgeval. Hij onderging tegen Charleroi een zware tackle, die Fall rood opleverde. “Zijn voet is nog dik, het wordt nipt”, deelde de OHL-coach mee over de Bulgaar. Ngawa en Maertens geraken niet speelklaar.

Transferstrategie

De blessuregolf bij OHL heeft overigens ook zijn weerslag op de transferplannen. Enkele weken geleden zei Brys nog dat er verschillende jongens zouden moeten vertrekken, maar daar is verandering in gekomen. “We kampen met zware blessures, geen verkoudheidjes of verzwikte duimen”, aldus Brys. “Dat heeft een impact op de transferstrategie. Er zullen eerst nog meer spelers moeten bijkomen voor we er andere laten vertrekken.”

OHL startte met twee op twaalf. Is het dan zaterdag van moeten bij Waasland-Beveren? “Moeten? Wij willen elke match winnen, in die zin verandert er niks”, zegt de OHL-coach. “Maar het klopt dat we er al drie keer niet in geslaagd zijn om te winnen, dus het wordt eens tijd zaterdag. Ik verwacht mij aan een scherpe wedstrijd, waarin het alle kanten op kan. Meestal heb ik een duidelijke verwachting van een wedstrijd, maar deze week vind ik het heel lastig om in te schatten wat het zal geven.”