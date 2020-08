Het brokkenparcours van Jambon: hoe de onaantastbaar gewaande ‘sterke Jan’ toch van zijn voetstuk dreigt te vallen

Bij de N-VA verkopen ze Vlaams minister-president Jan Jambon graag als een “staatsman” en ”zakelijk bestuurder”. Toch houdt de partij van Bart De Wever almaar vaker de adem in wanneer Jambon uit de losse pols een interview of reactie uit zijn mouw schudt. Nu ook in de zaak rond de Slovaak Jozef Chovanec, die overleed in een politiecel in Charleroi. En zo is het alle hens aan dek om te overleven voor “sterke Jan”.