Nu ook officieel: Sinan Bolat voor twee seizoenen naar AA Gent

Sinan Bolat heeft voor twee seizoenen getekend bij AA Gent. De 31-jarige doelman was vrij nadat zijn contract bij Antwerp afgelopen zomer afliep.

“Bolat brengt heel wat ervaring met zich mee”, klinkt het bij de Buffalo’s. “De 31-jarige doelman speelde al meer dan 200 wedstrijden in de Jupiler Pro League, 32 Europese wedstrijden (10 in de Champions League, waarvan 3 voorrondewedstrijden, en 22 in de Europa League, waarvan 4 in de voorrondes). Hij startte zijn carrière bij KRC Genk. Nadien volgden Standard, Porto en uitleenbeurten aan Kayserispor, Galatasary, Club Brugge, Nacional en Arouca. In 2017 maakte hij definitief de overstap naar Royal Antwerp.”

Bolat is na Nurio Fortuna, Niklas Dorsch, Tim Kleindienst, Jordan Botaka, Alexandre De Bruyn, Davy Roef en Dino Arslanagic al de achtste Gentse transfer deze mercato. Hij krijgt met Laszlo Bölöni een oude bekende als trainer. De Buffalo’s begonnen de competitie wel met een 0 op 9.

