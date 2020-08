FAST-team federale politie klist Duitser die agent aanviel

Het Fugitive Active Search Team (FAST) van de federale politie heeft in de voorbije week maar liefst vijf mensen kunnen oppakken die door verschillende Europese lidstaten gezocht werden voor een resem misdrijven. Het gaat onder meer om een Duitser die een politieman aanviel.

Vorige week donderdag kon het FAST, samen met de Luchtvaartpolitie op Brussels Airport en de lokale politie Antwerpen drie voortvluchtigen oppakken. De eerste was een man die al verschillende jaren werd gezocht voor moord, zowel door de Griekse als door de Albanese autoriteiten. De twee andere personen werden dan weer gezocht door de Maltese justitie voor feiten van misbruik van overheidsdocumenten.

Dinsdag arresteerde het FAST dan op vraag van de Nederlandse gerechtelijke overheden een man die veroordeeld was voor zedenfeiten en naar ons land was gevlucht. En donderdag werd in het Brusselse een man gearresteerd die sinds begin deze maand door de Duitse justitie werd opgespoord wegens een aanval op een politieambtenaar.

Ze zullen worden uitgeleverd aan de autoriteiten van hun land.