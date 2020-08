Luis Suarez is niet te spreken over de geruchten rond zijn persoon: “Niet alles is waar”

FC Barcelona staat momenteel in brand door de geruchten over een mogelijk vertrek van Lionel Messi. En daar zit ook Luis Suarez mee in zijn maag, want voor de Uruguayaan zou gaan plaats meer zijn bij de Blaugrana.

“Er zijn mensen die mijn naam gebruiken”, aldus de spits op Instagram over de geruchten die hem linken aan onder andere PSG. “Die dingen over me zeggen. Mensen waar ik al jaren niets meer mee te maken heb. Ik zal zelf spreken als de tijd daar is.” Hij sluit af met de hasthtag #notodoesverdad. Vrij vertaald als: “Niet alles is waar”.

Suarez reageerde eerder deze week met applaus op een tweet van Barcelona-icoon Carles Puyol, die openlijk zijn steun uitsprak voor Messi. De Argentijn voert een strijd tegen voorzitter Josep Bartomeu en liet daarom in een burofax weten te willen vertrekken. Of het effectief tot een vertrek komt, dat valt nog af te wachten. Bartomeu zou willen aftreden als Messi blijft.