Mars Belgium haalt Suzi Wan-sauzen uit handel: risico dat er stukjes glas in zitten

Mars Belgium gaat uit voorzorg over tot de vrijwillige terugroeping van een aantal productieloten van Suzi Wan®-sauzen, in 125 ml formaat met specifieke houdbaarheidsdatums. “De reden is dat we de mogelijke aanwezigheid van kleine stukjes glas niet kunnen uitsluiten”, meldt het bedrijf donderdag in een persbericht.

“We werken nauw samen met onze distributiepartners om het product zo snel mogelijk uit de winkelrekken te nemen”, zegt Mars Belgium. “We willen winkeluitbaters en consumenten aanraden elke fles van Suzi Wan®-sauzen met specifieke houdbaarheidsdata te controleren. Deze producten mogen niet geconsumeerd worden. Consumenten in het bezit van een betreffend product kunnen contact met ons opnemen via email op contact@be.mars.com of via telefoon (tijdens kantooruren) op 0800/93047 (B) - 0800/3113 (L).”

“Mars Belgium zal deze consumenten een waardebon toesturen ter waarde van de aangekochte producten”, aldus nog de persmededeling. “We willen benadrukken dat dit een geïsoleerd incident is en dat geen andere Suzi Wan® producten getroffen zijn of deel uitmaken van de terugroeping. Zij kunnen dus veilig geconsumeerd worden.”

De terugroeping gaat specifiek over volgende producten: Suzi Wan® Sojasaus 125ml met houdbaarheidsdata 04/06/2022, 05/06/2022, 06/06/2022 en 24/06/2022 en om Suzi Wan® Ketjapsaus 125 ml met houdbaarheidsdata 02/06/2022 en 22/06/2022.

Colruyt haalt geperste kop uit verkoop

Bij een interne laboratoriumcontrole heeft Colruyt dan weer de aanwezigheid van de listeriabacterie vastgesteld in de geperste kop met houdbaarheidsdata 03/09/2020, 4/9/2020 en 6/9/2020. Colruyt heeft daarom in overleg met het FAVV besloten om deze producten uit de verkoop te nemen, meldt het bedrijf donderdag in een persbericht.

Mogelijke symptomen van besmetting door listeriabacterie zijn misselijkheid en braken, buikkrampen, diarree of constipatie, hoofdpijn, blijvende koorts (grieperig gevoel) en meningitis. Ze kunnen zich voordoen van 2 tot 150 dagen na opname van de bacterie listeria monocytogenes.

Klanten die het betrokken product gegeten hebben en deze symptomen vertonen, wordt aangeraden om hun huisarts te raadplegen en te melden dat ze dit product gegeten hebben.