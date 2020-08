De toespraak van Trump die al voor controverse zorgt nog voordat hij maar een woord heeft uitgesproken

Amerika was een land in verval, een verdeeld land waar niets nog goed ging. Toen Donald Trump vier jaar geleden de Republikeinse nominatie voor het presidentschap aanvaardde, schetste hij een duister beeld van de Verenigde Staten. Om Amerika opnieuw “great” te maken, was er maar één oplossing: hijzelf. Vanavond, vier jaar later, mag Trump opnieuw zijn ‘acceptance speech’ geven. Wat mogen we nu verwachten? En waarom is er al controverse alvorens hij één woord gesproken heeft?