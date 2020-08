Eén collectieve vuist tegen de overheid en racisme: ongeziene boycot in sportwereld VS, maar kunnen de sporters iets veranderen?

Topsporters in de VS vormen één collectieve vuist tegen racisme en politiegeweld door gezamenlijk te staken. Ongezien is het, hoe zowel in basketbal, baseball, voetbal en tennis wedstrijden worden stilgelegd. LeBron James, Naomi Osaka, Kawhi Leonard...: allemaal maken ze van hun populariteit gebruik om de Amerikanen wakker te schudden. “Ze moeten dit volhouden om echt iets te veranderen”, zeggen Amerikakenners.

“F*ck this, we eisen verandering. We zijn het beu.” Consternatie woensdagavond in de VS: nadat de Milwaukee Bucks hun kleedkamer weigeren uit te komen voor de NBA-wedstrijd tegen Orlando Magic, tweet ...