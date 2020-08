Belgische en Nederlandse clubs komen nog eens samen over de BeNeLiga: “Ze gaan voor tien Europese tickets”

Het was alweer een tijdje geleden dat we nog eens iets gehoord hadden over de BeNeLiga. Maar donderdag was het opnieuw zover. Zes Nederlandse en vijf Belgische clubs zullen morgen in Eindhoven samenkomen om de haalbaarheid van een gedeelde competitie te bespreken. Dat meldt de NOS.

De Nederlandse staatsomroep maakt gewag van een aanwezigheid van:

Ajax

PSV

Feyenoord

AZ

Utrecht

Vitesse

Club Brugge

Anderlecht

AA Gent

KRC Genk

Standard

Deze elf moeten groen licht geven aan Deloitte, dat als onderzoeksinstantie betrokken is, om in een vierde fase (tot eind dit jaar) te bekijken hoeveel geld er nu precies verdiend kan worden met tv-contracten en hoe het zit met de verdeling van de Europese tickets.

Deloitte rekent voorlopig op een poten­tieel van 35 procent meer inkomsten. Die komen van tv-rechtenhouders en sponsors, die vandaag Nederland en België nog links laten liggen. Het idee is dat de commerciële waarde en de fanbeleving van de BeNeLiga zal stijgen, ook in het buitenland. Tegenover de huidige competities zal een BeNeLiga drie tot vijf keer meer topmatchen tellen. Meteen worden in België ook de play-offs overbodig, want die werden net in het ­leven geroepen om meer topmatchen te creëren. Deloitte werkt op dit moment aan een voorstel om acht Belgische en tien Nederlandse clubs op te nemen in een klassieke formule van 34 speeldagen zonder play-offs.

“In januari, tijdens de laatste bijeenkomst over de BeNelLiga, becijferde Deloitte dat er tussen de 250 en 400 miljoen euro verdiend kan worden aan tv-contracten en marketing”, aldus de NOS, dat stelt dat de BeNeLiga vanaf 2025 van start kan gaan wanneer de huidige tv-contracten aflopen. Bij groen licht wordt er waarschijnlijk bij de UEFA gepolst naar de mening over het project.

Europese tickets

De angel van de hele operatie, dat zijn de Europese tickets. Op dit moment hebben België en Nederland er elk vijf. Insiders betwijfelen of de UEFA de BeNeLiga zomaar tien Europese plaatsen zou schenken. Dat staat immers niet in verhouding tot het aantal Europese plaatsen van de grootste landen. In zijn voorlopige berekening houdt ­Deloitte rekening met zeven Europese tickets. Dat is bijvoorbeeld het aantal dat ook Engeland krijgt.

Volgens de NOS mikken de Belgische en Nederlandse clubs echter op tien tickets, vijf voor de beste Belgische clubs en vijf voor de beste Nederlandse. Zoals dat vandaag dus het geval is. “Het idee om voor tien tickets te gaan komt niet uit de lucht vallen. Ook in de Balkan en Ierland zijn er plannen voor gezamenlijke competities met buurlanden, waarbij eveneens wordt gedacht aan een constructie om alle huidige Europese startbewijzen te behouden voor de individuele landen”, klinkt het.

Morgen om 11u00 zullen ook de Belgische en Nederlandse voetbalbonden aanwezig zijn, evenals vertegenwoordigers van de Eredivisie en Pro League.