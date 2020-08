Bekkevoort -

Meester Nick is klaar voor een schooljaar zonder knuffels, spontane tikkertjes of zelfgebakken verjaardagscake. Hij start op 1 september in ’t Scholeke in Molenbeek-Wersbeek, na een lerarenopleiding in hogeschool UCLL. “Het zou spijtig zijn mochten de maatregelen weer verstrengen.”