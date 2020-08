KU Leuven stelt zich belanghebbende partij in dossier fatale studentendoop

De KU Leuven gaat zich belanghebbende partij stellen in de zaak Sanda Diar, de 20-jarige student die stierf tijdens een uit de hand gelopen studentendoop. Dat zegt rector Luc Sels aan het nieuwe magazine ‘Telefacts NU’. Op die manier hoopt men inzage te krijgen in het onderzoeksdossier.

De feiten dateren van 2018 maar nadat Nieuwsblad.be eerder dit jaar een gedetailleerde reconstructie van de zaak publiceerde, kwam de uit de hand gelopen studentendoop weer volop in het nieuws en werd volop gekeken welk standpunt de KU Leuven en rector Sels zouden innemen.

Dat die zich nog geen burgerlijke partij of geen belanghebbende partij waren in dit dossier, werd hen kwalijk genomen.

De KU Leuven sprak tot nu toe ook alleen lichte tuchtsancties uit tegen de studenten die de jongen uit Edegem tot de dood hebben vernederd. “We konden niet anders om het onderzoek niet te schaden”, zegt Sels daar over.

Nu heeft de KU Leuven toch stappen gezet om inzage te krijgen in het onderzoeksdossier, bevestigt rector Luc Sels.

“Wij hebben ons aangemeld bij de procureur als een belanghebbende partij. Indien wij op die basis toegang krijgen tot het dossier en we voldoende onweerlegbare nieuwe feiten vinden, dan kan de vicerector Studentenbeleid op die basis beslissen om volgende stappen te nemen. We zullen daar op elk moment onze verantwoordelijkheid in nemen”, zegt de rector die zelf in Tokio zat op het moment van de fatale studentendoop.

“Ik herinner mij goed het moment waarop iemand mij over de schouder is komen toefluisteren dat hij het niet gehaald heeft.” Later, op zijn hotelkamer, liet hij zijn tranen de vrije loop. Dit was absoluut de zwartste pagina uit mijn periode als rector”, zegt hij.

