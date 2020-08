Nog nooit keken kinderen zó uit naar 1 september: “Ik mis zelfs de mensen die niet zo vriendelijk zijn”

Meer dan vijf maanden is het geleden dat ze nog “normaal” naar school gingen. In al die tijd zagen sommigen amper vier keer de binnenkant van hun klas. ­Intussen werd ­maandenlang ­boven hun hoofd gediscussieerd over kleurcodes, mondmaskers en voltijds terug naar school gaan. Maar wat vinden de leerlingen daar nu zelf van? En wat verwachten ze van dit schooljaar?