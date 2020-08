“Er komen geen verkiezingsdebatten tussen Trump en Biden”

In de aanloop van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november komen er geen debatten tussen Donald Trump en Joe Biden. Dat heeft Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in het Amerikaanse parlement, donderdag aangekondigd.

De Amerikaanse president en Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump aanvaardt donderdag de nominatie als presidentskandidaat voor de Republikeinen. Hij spreekt later donderdag op de Republikeinse Conventie vanuit het Witte Huis. De verwachting is dat hij in zijn toespraak hard gaat uithalen naar de Democraten en zijn tegenstander Joe Biden

Nancy Pelosi denkt niet dat er een debat zal plaatsvinden tussen Trump en Biden. “Een gesprek of een debat in het kader van de presidentsverkiezingen zou ik niet legitiem vinden”, zei Pelosi. Volgens haar heeft Trump “geen enkele associatie met de waarheid, bewijzen, data en feiten”.

Joe Biden van zijn kant veroordeelde de uithalen van Trump naar de mensen die protesteren tegen racisme en politiegeweld. “Hij streeft naar meer geweld, niet minder”, zei Biden in een interview met MSNBC. “Hij giet meer olie op het vuur.”

Trump kondigde woensdag aan onmiddellijk federale ordehandhavers naar de noordelijke stad Kenosha te sturen om de plunderingen en de anarchie een halt toe te roepen. De zwarte Jacob Blake werd zondag in Kenosha neergeschoten. In de verkiezingscampagne verwijt Trump zijn rivaal Biden geregeld dat die weigert het geweld en de plunderingen rond de betogingen tegen politiegeweld en racisme te veroordelen.