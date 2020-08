De Franse verdediger Malang Sarr verlaat de Franse eersteklasser OGC Nice voor de Engelse topclub Chelsea. De 21-jarige Sarr ondertekende er een contract voor vijf seizoenen, zo maakte de club donderdag bekend. Komend seizoen zal Sarr wel nog uitgeleend worden.

Het was een buitenkansje voor Chelsea, want Sarr was na vier seizoenen bij de hoofdmacht in Nice einde contract. In totaal kwam de jeugdinternational 119 keer in actie voor het eerste elftal.