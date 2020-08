De professor die élk onderzoek naar corona heeft gelezen: “44.000 studies, en maar drie die ons echt kunnen helpen”

In heel de wereld is er maar één man die alles – álles – weet over Covid-19. Zijn naam is Joost Wiersinga. 43 jaar, internist en infectioloog in Amsterdam, specialist longontstekingen en bloedvergiftigingen, en dus ook wereldautoriteit als het over Covid-19 gaat. De 44.000 studies die sinds de uitbraak zijn verschenen, hebben hem veel bijgebracht, zegt hij. “We hebben veel geleerd in korte tijd, maar er is ook veel flauwekul geschreven.”