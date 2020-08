Hebben Belgische onderzoekers sleutel tot behandeling van kanker gevonden?

Een onderzoek van enkele Belgische wetenschappers zou weleens een grote doorbraak kunnen betekenen in de behandeling van borst- en prostaatkanker. Dat nieuws plaatste het toonaangevende tijdschrift Nature prompt op zijn voorpagina. Jaarlijks worden in ons land zo’n 20.000 gevallen van borst- en prostaatkanker vastgesteld.

De Belgische onderzoekers van de ULB en de KU Leuven ontdekten namelijk dat de communicatie tussen cellen in de prostaat en de borst een belangrijke rol speelt bij de groei ervan en de ontwikkeling tot kankercellen. “Via cellen van klierbuisjes in de melkgangen in de borst kunnen pasgeboren baby’s zogen bij hun moeder. Maar het zijn diezelfde cellen in deze melkgangen waar 99 procent van de borstkankers ontstaat”, zegt borstkankerspecialist prof. dr. Patrick Neven (UZ Leuven), die zelf niet bij het onderzoek betrokken was. “Die gangen bestaan uit twee lagen. De buitenste bestaat uit basale cellen en de binnenste uit luminale. Die laatste zijn verantwoordelijk voor de productie van melk.” Een gelijkaardig proces vindt ook plaats in de prostaat, maar met prostaatvocht.

Het zijn vooral de binnenste, luminale cellen die verantwoordelijk zijn voor kanker. Onder leiding van prof. Cédric Blanpain (ULB) en Thierry Voet (KU Leuven) werden die cellen in een labo vernietigd om te kijken wat de reactie van de andere, buitenste cellen zou zijn. Die werden gemarkeerd met een fluorescerende stof. “Zo konden we de genetische samenstelling van elke individuele cel volgen en hun verdere ontwikkeling traceren”, zegt professor Voet.

Het resultaat: haal de luminale cellen weg en de basale stamcellen nemen die taak over. “Als die luminale cel fout zit – zoals bij kanker – en de controle verliest over die basale cel blijft de kanker dus woekeren”, zegt dr. Neven.

De onderzoekers ontdekten ook welke genen en eiwitten de oorzaak zijn van die multifunctionaliteit en hoe die te onderdrukken. “Gezien de link tussen de multifunctionele cellen en borst- en prostaatkanker, is dat een interessante ontdekking in de strijd tegen kanker”, zegt prof. Cédric Blanpain.