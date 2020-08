Ziekenhuispatiënt sterft nadat hij medicijnen van kamergenoot toegediend kreeg

Mohamad S. , een 25-jarige man die in een Duits ziekenhuis was opgenomen voor een routine-ingreep, is enkele uren na de operatie overleden. Wellicht nadat hij medicijnen toegediend kreeg die eigenlijk voor zijn kamergenoot bedoeld waren. Zowel het ziekenhuis als het gerecht hebben een onderzoek geopend.

Mohamad S. had last van talgbulten of talgkliercystes. Op advies van zijn arts liet hij die verwijderen in het ziekenhuis van Bielefeld, in Noordrijn-Westfalen. Een routine-ingreep, zo verzekerde de artsen hem. Hij moest niet eens onder volledige narcose. Maar hij moest wel een nachtje in het ziekenhuis blijven. Op een tweepersoonskamer.

Omdat hij toch wel wat pijn had van de ingreep, kreeg hij ’s avonds pijnstillende medicijnen.

“Hij had me in de loop van de avond nog gebeld en zei me dat hij zich erg moe voelde van de medicijnen die hij moest slikken”, zegt zijn vader in de Duitse media.

Een paar uur later belde hij de verpleegster omdat hij zich echt slecht begon te voelen.

“Nadat er bijwerkingen waren opgetreden bij de patiënt werd hij overgebracht naar de intensive care om daarna naar de neurologische afdeling overgebracht te worden”, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis. Helaas is hij daar overleden.

Blijkbaar heeft Mohamad S. de medicijnen gekregen die voor zijn kamergenoot bestemd waren. Die man leed aan een agressieve kanker en was eigenlijk uitbehandeld.

Methadon

Onderzoek wees intussen uit dat de overleden patiënt geen kankermedicijn toegediend kreeg maar wel een overdosis methadon, dat wel vaker wordt gebruikt als pijnstiller voor kankerpatiënten.

Maar bij inname van grote hoeveelheden kan dat, net zoals bij heroïne, een overdosis veroorzaken en dodelijk zijn.

Het ziekenhuis spreekt van ‘tragische omstandigheden’ maar legt geen verdere verklaringen af zo lang het onderzoek loopt.

Dat onderzoek moet uitwijzen hoe de vergissing kon gebeuren. Of de medicijnen werden omgewisseld door de verpleegkundige van dienst. Of dat Mohamad zelfs de methadon heeft ingenomen. In de veronderstelling dat het medicijn voor hem bestemd was.