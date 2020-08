Corona of niet, Willy (77) begint aan zijn 57ste (!) jaar voor de klas: “Ik voel mij de juiste man op de juiste plaats”

/ Brussel / Jette -

In september wordt Willy Goossens 77 jaar. Dat houdt de man niet tegen om straks aan zijn 57ste jaar voor de klas te beginnen. Ondanks corona en het feit dat de wiskundeleraar in hart en nieren pal in de risicogroep valt. “Ik heb een attest nodig van de arts om les te mogen geven”, zegt hij. “Schrik heb ik niet. Wel gemengde gevoelens.”