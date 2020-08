Vijf jaar na “Wir schaffen das”: wat is de impact van de historische woorden van Merkel?

Wir schaffen das. Dat zal een schoolkind, twee ­generaties verder, ­antwoorden op de vraag: Wat weet je over ­Angela Merkel? De Duitse bondskanselier dus die precies vijf jaar geleden, aan de vooravond van de grootste vluchtelingen­crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, de deuren van Europa open­zette. Merkel leidt haar land al 15 jaar, maar het was met die drie woorden dat ze zichzelf in de geschiedenis­boeken katapulteerde.