Kersverse moeder lanceert boxen met seks- en andere attributen: “Ik wil pas bevallen mama’s hun zin in seks teruggeven”

Een kersverse moeder uit Landen heeft een pakket met erotische speeltjes en andere attributen samengesteld, om andere pas bevallen vrouwen weer zin in seks te geven. Seksuologen bevestigen dat die eerste keer na de baby lastig is. “Koppels verwachten dat de goesting vanzelf terugkomt. Maar dat is niet zo. Een vrouw moet die weer opwekken. Desnoods met hulpmiddeltjes.”