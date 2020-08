Zanger Sam Smith loopt kussend over straat met meubelontwerper

Sam Smith (28) heeft tijdens de lockdown een nieuwe liefde gevonden. Volgens de Britse krant Daily Mail is de gelukkige meubelontwerper Francois Rocci. Tijdens een avondje konden de twee niet van elkaar blijven en ze zijn ook kussend op straat gezien.

Ooggetuigen zeggen in de Britse media dat ze hen romantisch aan een tafeltje zagen zitten in een pub in de Britse hoofdstad. “Ze zaten de hele tijd te kussen en leken erg verliefd”, klinkt het. Ook liepen ze als verliefde tortelduifjes over straat.

De laatste serieuze relatie van singer-songwriter Smith, met ‘13 Reasons Why’-acteur Brandon Flynn, strandde in 2018. Vorig jaar gaf de Britse zanger op Instagram te kennen dat hij niet meer aangesproken wil worden als hij, maar ook niet als zij. Voortaan moet het met ‘hen’, of ‘they’ in het Engels.

Hoewel hij altijd lachend in het openbaar verschijnt, voelde hij zich toch niet goed als vrijgezel. Zeker tijdens de lockdown voelde hij zich erg eenzaam, zo vertelde hij in menig interview. Daarom schreef hij zich in op de exclusieve datingsite Raya, waar alleen de groten der aarde worden toegelaten.

Smith was daar heel open over en zei dat hij met een oudere man wilde daten. Zelf is de zanger 28 jaar. Hoe oud zijn nieuw lief is, is niet bekend. Maar hij is wel gelukkig, gaf hij te kennen.