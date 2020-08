Erika Vlieghe na open brief: “Tonaliteit en suggesties stoten me tegen de borst”

Professor Erika Vlieghe heeft in Terzake gereageerd op de open brief die gezondheidseconoom Lieven Annemans mee ondertekend heeft en waarin onder gesteld wordt dat sommige experten op onduidelijke criteria zijn aangesteld. “De tonaliteit en suggesties over de experten stuiten me tegen de borst”, zei Vlieghe.

Het actualiteitsprogramma had de twee professoren samengebracht om de open brief van Annemans en enkele tientallen collega’s te bespreken. “Het was tijd om te reageren”, zei hij. “In het begin van de crisis was een lockdown onvermijdelijk, maar intussen weten we meer over het virus en we testen ook meer. Het risico om eraan te sterven is veel kleiner. Nu nog obsessief met het virus bezig zijn om het hardhandig aan te pakken, gaat ten koste van ons sociaal weefsel. De mensen hebben ook recht op werk, op onderwijs, op cultuur.”

Dat de brief vol forse omschrijvingen stond, vond Annemans vervelend. “Ik heb de brief niet geschreven, maar wel ondertekend. De kern van de vraag - meer evenwicht in de maatregelen - komt wel overeen met wat ik ook vind. Alleen: de verwijzing naar de experten is moeilijk, want mevrouw Vlieghe is wel een goeie.”

Professor Vlieghe reageerde dat zij zich wel aangesproken voelde door de brief. ” Ik denk dat dat ook de bedoeling was van wie dat schreef en ondertekende. Als je lang advies geeft aan het beleid, moet je aanvaarden dat mensen daar een andere mening over hebben. Het wetenschappelijk debat is niet unisono: ook binnen de GEES waren er verschillende meningen. Kan alles beter? Ja. Hadden we nog meer tijd kunnen gebruiken voor een debat over de toekomst? Ja, zeker. Maar de tonaliteit en de suggesties stuiten me toch tegen de borst. Er wordt gevraagd of wij volledig onafhankelijk zijn en dat is niet intellectueel correct.”

Welke experten het dan niet goed doen, volgens Annemans, wou hij niet zeggen. “Ik ga nu geen namen noemen” zei hij. Marc Van Ranst? “Nee, zeker niet. Ik noem niet graag namen en ik wil niet meedoen aan een welles-nietesspel. Ik vraag aan experten dat ze genuanceerd communiceren. Vermijd uitspraken als: ‘een vaccin is de enige redding’. Vermijd dat die curves moeilijk te vergelijken zijn. Creëer geen paniek: want dat heeft twee gevolgen. Mensen die niet meer buiten durven te komen en mensen die het niet meer geloven en een foertreactie hebben.”

“Ik wil jullie uitnodigen om alle GEES-rapporten te lezen”, zei Erika Vlieghe nog. “Goede eenduidige communicatie vinden wij ook zeer belangrijk. Toch nog even iets: als het gaat om sereniteit en correcte communicatie, dan moet je het verschil maken tussen wat er in het advies staat en wat het beleid uitvoert. Als er na een advies chaotisch gecommuniceerd wordt door tien ministers, wrijf ons dat dan niet aan. In die brief wordt gezegd dat wij ons van die woonzorgcentra niets aantrekken. Wel, dan voel ik mij persoonlijk aangesproken. Want wij hebben wél op de tafel geklopt. Een debat voer ik graag, maar wel op basis van feiten.”