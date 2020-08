Ook topman politie was van in het begin op de hoogte: hij kreeg als adviseur van Jambon eerste mails over dode man in politiecel

Brussel -

De topman van de federale politie, Marc De Mesmaeker (59), wist al van in het prille begin van het tragische overlijden in een politiecel. Hij fungeerde voor zijn aanstelling tot commissaris-generaal bovendien als adviseur voor toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), en kreeg de initiële mails rechtstreeks in zijn mailbox. “Mogelijk zal die zaak parlementaire vragen kunnen oproepen”, krijgt hij in de week na de dood van de Slovaak te lezen. Dat de top van de federale politie vorige week uit lucht viel, lijkt onmogelijk langer vol te houden.