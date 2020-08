In het oog van de storm: hevige turbulentie wanneer wetenschappers door orkaan Laura vliegen

Orkaan Laura raast over delen van de Verenigde Staten en veroorzaakt heel wat schade. Bijna een half miljoen gezinnen en bedrijven zitten zonder stroom en honderdduizenden burgers kregen het bevel te evacueren. Maar de orkaan biedt wetenschappers van De National Oceanic and Atmospheric Administration ook een unieke kans om de “historisch krachtige” storm te onderzoeken. In het oog van de storm filmden de stormjagers hoe ze worstelden met de hevige turbulentie. “Helden”, klinkt het op Twitter. “Ze wagen hun leven om dat van anderen te redden.”