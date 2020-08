En toen was België 100 vierkante meter kleiner: Essen legt grens meter dichter

Essen - Landen die groter dan wel kleiner worden: heel vaak gebeurt zoiets niet zonder dat er bloedvergieten aan te pas komt. Toch heeft Nederland vandaag een stukje België gekregen aan de grensovergang tussen Roosdaal en Essen.

Deze week zijn arbeiders begonnen met het herleggen van de klinkers op straat die de grens moeten aangeven. Dat zit namelijk zo: de grenspaalcommissie stelde vast dat die lijn niet overeenkomt met de historische grens. De grenspaal bleek een meter te ver in Nederland te staan omdat op de plaats waar de grens had moeten liggen vroeger nog een beek lag. “Toen kon men die paal natuurlijk niet in de beek zetten”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt aan VRT. “Maar nu is die beek al lang verdwenen, daar moesten we dus wel iets aan doen.” Intussen is 50 à 100 vierkante meter België nu Nederlands grondgebied.

Het verplaatsen van de grens heeft geen gevolgen voor de inwoners: er zijn geen Belgen die plots in Nederland wonen of omgekeerd. Maar het OCMW-gebouw van Essen ligt nu wel met enkele vierkante meters in Nederland.