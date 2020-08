Tessa Wullaert is klaar voor een jaar plezier bij Anderlecht: “Ik weet eindelijk weer wat een weekend is”

Je zou denken dat ze stilaan plat geïnterviewd is, Tessa Wullaert. Maar neen, daags voor haar officiële comeback in de Belgische competitie strooit de beste voetbalster van het land met de ene goede quote na de andere leuke anekdote. Op haar 27ste start ze zaterdag met Anderlecht aan haar tweede carrière in eigen land. Eentje die haar gelukkig maakt. Op, maar ook naast het veld.