De ondergang van Nicklas Bendtner is compleet na contract bij vierdeklasser: “Maar eerst bewijzen bij de veteranen”

Zijn carrière zat al volledig in het slop en nu lijkt ze helemaal voorbij. Nicklas Bendtner (32) heeft namelijk zijn krabbel gezet onder een contract bij Tarnby FF, een Deense vierdeklasser.

Bendtner speelde in het verleden voor Arsenal, Birmingham City, Sunderland, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest en Rosenborg. Op zijn palmares staan twee Noorse en één Italiaanse titel. Met Wolfsburg won hij in Duitsland de beker en supercup. De aanvaller telt 81 interlands voor Denemarken, waarin hij dertig keer scoorde.

Sinds januari zat de vriend van Philine Roepstorff (een model of wat dacht u?) echter zonder club. Zijn voorlopig laatste wedstrijd speelde ‘Lord’ in november, toen hij zestien minuten inviel tegen FC Midtjylland. Zijn laatste doelpunt dateert van 31 oktober in een bekerpartij tegen Nordsjaelland.

Bendtner en zijn vriendin. Foto: Instagram

Kortom: het ging steil bergaf met de carrière van de Deense ‘Bad Boy’. Maar toch was er nog een club die hem een kans wilde geven, meer bepaald vierdeklasser Tarnby FF. Al zal hij zich eerst moeten bewijzen bij de veteranen van de Deense club waar hij ooit als jongeling aan de slag was.

“We zijn erg blij dat Nicklas opnieuw gaat spelen met enkele mannen die hij al jaren kent”, aldus trainer Martin Skov Haestrup bij de krant Ekstra Bladet. “We hebben het al enkele jaren over deze opportuniteit en nu ze zich voordeed, zijn we er enthousiast over. We kijken ernaar uit om Nicklas in onze ploeg te hebben.

Bendtner zou al op 9 september zijn debuut kunnen maken voor de ploeg met enkel spelers boven de 32 jaar. Maar Skov Hæstrup, die ook nog speelt en vorig seizoen topscorer werd, zal zijn plaats niet zomaar afstaan aan de ex-international. “Het is zelfs niet zeker dat hij meteen in de selectie zal zitten en dus ook niet in de basis zal staan. Hij moet eerst gewoon wat spelen”, aldus de Deen.