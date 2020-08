Met Andries Jonker valt niet te sollen. De trainer van de Nederlandse tweedeklasser Telstar zag zijn speler Roscello Vlijter (20) een vlijmscherpe tackle maken in een oefenwedstrijd tegen Heracles (4-0-nederlaag). Het leverde de middenvelder een fikse uitbrander op. “Dit soort tackles in dit soort wedstrijden zijn uit den boze”, reageerde Jonker na afloop. “Ik dacht dat we hem dit afgeleerd hadden, maar dit was er weer één.”