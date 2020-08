Routinier Sven Kums over de desastreuze competitiestart: “AA Gent was niet Jonathan David plus tien anderen, hè”

Een echte leider is niet bang voor kritiek. Sven Kums, aanvoerder van AA Gent in afwezigheid van Vadis Odjidja, is het niet. Nul op negen telt de zelfverklaarde uitdager van Club Brugge waardoor nervositeit zich meester heeft gemaakt van de Ghelamco Arena. Desondanks incasseert de 32-jarige routinier zonder blozen, ook al is hij het niet eens met alle aantijgingen. “AA Gent was niet Jonathan David plus tien anderen die er maar wat bij liepen, hè.”