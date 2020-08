Toeriste overleeft twee dagen in spleet gletsjer: “In geen 20 jaar zo’n mirakelredding meegemaakt”

Een Russische toeriste is in het Zwitserse Zermatt levend uit een gletsjerspleet gehaald nadat ze daar twee volle dagen en nachten in vast was komen te zitten.

De vrouw was zondag aan de wandeling naar de Grenzgletscher in Wallis begonnen, zonder dat ze daar het geschikte materiaal voor had. Personeel van een berghut had haar gewaarschuwd, maar zij konden haar niet tegenhouden. Onderweg moet het fout gegaan zijn, want de vrouw viel liefst tien meter diep in de gletsjer. Daar werd ze twee dagen later gevonden door alpinisten die een reddingsdienst contacteerden. Volgens de dienst hadden ze in geen 20 jaar zo’n mirakelredding meegemaakt.” De vrouw - die een lichaamstemperatuur van 34 graden had op het moment van de redding - werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.