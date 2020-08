CLUBNIEUWS. Geen Bolat in Champions League-voorronde, STVV en Waasland-Beveren ronden transfers af

Veel transfernieuws in aanloop naar de vierde speeldag. Onder meer Gent, Waasland-Beveren en STVV wisten nieuwe spelers te strikken, terwijl Standard officieel afscheid nam van Vojvoda. Verschillende clubs kunnen ook weer beroep doen op spelers die terugkeren uit blessure, een overzicht.

KV KORTRIJK. D’Haene weer fit, voor Lepoint en De Sart komt Cercle te vroeg

Kortrijk kan nog geen beroep doen op Moffi, Lepoint, Jonckheere, Hines-Ike en Stojanovic. Het goede nieuws is dat D’Haene weer fit is. De Sart staat dicht bij een terugkeer en zal na de break paraat zijn, net als Jonckheere, Lepoint en Moffi. Makarenko had last van een spierblessure, maar trainde gisteren voor het eerst opnieuw mee. Hij raakt klaar voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge. (gco)

ZULTE WAREGEM. Bijna iedereen fit

Zulte Waregem trekt morgen naar Moeskroen en voor die wedstrijd kan Dury een beroep doen op een nagenoeg volledig fitte spelerskern. Bjordal hervatte deze week de groepstrainingen na een operatie aan de voet, waardoor nu enkel Bossut en Zarandia nog ontbreken. De twee revalideren. De club meldt wel dat Bossut het goed stelt na zijn schedelbreuk. Zarandia op zijn beurt sukkelt nog met een knieblessure die hij opliep tijdens zijn uitleenbeurt in Kazachstan. Hoelang de Georgiër nog out zal zijn, is niet duidelijk. (tjm)

KV OOSTENDE. Bätzner voor het eerst in selectie

Alexander Blessin heeft voor de komst van Anderlecht voor het eerst Nick Bätzner opgenomen in zijn selectie. Bataille moet toekijken vanuit de tribune: hij pakte rood op STVV. Wie hem vervangt, is onduidelijk, want doublure Capon is nog geblesseerd. Mogelijk speelt Skulason daar tegen zijn voet, waardoor Ndicka in de ploeg komt. Ook Jäkel is nog steeds geblesseerd, net als Guri. Die trainde weer mee na een schouderblessure, maar liep nu een kwaaltje aan de voet op. (jve)

CERCLE BRUGGE. Volgende week vrijdag tegen Mercadal, Cercle-voorzitter schermt met 44 jaar oud ‘stadionakkoord’

Cercle zal spits Guy Mbenza meerdere weken moeten missen. Een scan bracht aan het licht dat de Congolees een scheurtje in de adductor opliep. Met uitzondering van Deman is iedereen fit.

Tijdens de onderbreking oefent Cercle volgende week vrijdag 4 september om 13 uur tegen de Franse tweedeklasser Duinkerke, de nieuwe ploeg van Fabien Mercadal, de trainer die vorig jaar in oktober werd ontslagen bij Cercle.

Cercle-voorzitter Vincent Goemaere roert zich in het Brugse stadiondossier. Juristen verzekeren hem dat zowel Club als het Brugse stadsbestuur Cercle maar beter niet buitenspel zetten. Goemaere schermt met een in 1976 gemaakt akkoord waarin het stadsbestuur garandeert dat Cercle, in ruil voor het verlaten van het toenmalige Edgard Desmedtstadion, “voor eeuwig” recht heeft op het gebruik van wat toen het Olympiastadion heette.

“Burgemeester De Fauw verzekert ons nu dat hij bezig is met een oplossing voor Cercle, maar dat willen we graag op papier. Zolang dat niet zo is, vertrekken wij niet uit het huidige stadion en laten we ook niet toe dat er boringen, laat staan werken beginnen”, aldus Goemaere. “Wij willen absoluut niet in een positie worden geduwd waarin Club wel en wij niet over een stadion kunnen beschikken. We willen vooral ook gelijk worden behandeld. Dat Club dure grond zou krijgen om te kunnen bouwen en Cercle met lege handen zou achterblijven, kunnen wij niet aanvaarden.” (kv)

AA GENT. Beloften kopje-onder in Eupen, Bolat niet in CL-voorronde

Maandagavond verloren de beloften van AA Gent op bezoek bij Eupen. De bijzonder jeugdige selectie van Manu Ferrera kregen uitzonderlijk geen versterking van spelers van de Gentse A-kern en dat liet zich toch voelen tegen de Panda’s, die bij rust al met 2-0 in het krijt stonden. Na de pauze kon Jong AA Gent geen ommekeer meer realiseren en was het zelfs de thuisploeg die haar voorsprong uiteindelijk verder uitdiepte tot een 4-0-eindstand.

AA Gent rondde gisteren de overgang van Sinan Bolat af. De 31-jarige doelman die de voorbije drie seizoenen uitkwam voor Antwerp tekende een contract voor twee seizoenen in de Ghelamco Arena, waar hij ook herenigd wordt met flink wat oude bekenden. Eerder strikte Gent immers ook al centrale verdediger Dino Arslanagic en het trainersduo Laszlo Bölöni-Wim De Decker.

Bolat kwam in het verleden uit voor onder meer Genk, Porto en Club Brugge en werd in 2009 – onder Bölöni – kampioen bij Standard. Bij Gent moet Bolat het vertrek van doelman Thomas Kaminski opvangen, maar hij torst wel nog een flinke Europese schorsing mee. Vorig seizoen slikte Bolat immers bij Antwerp een rode kaart nadat hij in de marge van de uitschakeling door AZ al te fel in de clinch ging met de scheidsrechter en zijn assistenten. Hij moet nog drie Europese schorsingsdagen uitzitten, waardoor Gent dus niet op hem kan rekenen tijdens de drie voorrondewedstrijden voor de Champions League. Mochten de Buffalo’s al in de derde voorronde sneuvelen, mist Bolat dus ook de eerste twee speeldagen in de groeps­fase van de Europa League. (ssg)

WAASLAND-BEVEREN. Khammas komt over van Genk

Waasland-Beveren heeft een vervanger gevonden voor linksachter Daam Foulon, die vorige week bij Benevento tekende. Waasland-Beveren plukt Amine Khammas (20) weg bij Genk. De verdediger tekende een contract voor drie seizoenen met optie. Ook Gent-verdediger Nana Asare (34) was even in beeld, maar die haalde het uiteindelijk niet. Uitgerekend tegen Waasland-Beveren maakte Khammas in 2017 zijn debuut in de Belgische hoogste klasse. (whb, dige, ssg)

Khammas. Foto: Photo News

ANDERLECHT. Zulj nog eens opgeroepen voor Oostenrijk

Peter Zulj is opgeroepen voor de Oostenrijkse nationale ploeg. Het is voor de Anderlecht-middenvelder geleden van maart 2019 dat hij de selectie van bondscoach Franco Fada nog eens haalde. Oostenrijk neemt het in september op tegen Roemenië en Noorwegen in de Nations League. Zulj gaf eerder al aan dat hij hoopt mee te mogen naar het EK voetbal volgende zomer. (mah)

OHL. Keita inzetbaar, Henry en Malinov kantje boord

Na een quarantaine van tien dagen traint Keita weer mee bij OH Leuven. Hij maakte een fitte indruk en is zaterdag meteen inzetbaar tegen Waasland-Beveren. Voor spits Thomas Henry wordt het kantje boord. Hij trainde al, maar de pijn aan de enkel is nog niet weg. Nipt wordt het ook voor Malinov en zijn voet, die nog stevig gezwollen is. Voor Maertens en Ngawa komt de match van zaterdag zeker te vroeg. (mah)

STANDARD. Transfer Vojvoda beklonken

De transfer van Mergim Vojvoda naar Torino is officieel beklonken. De rechtsback tekent voor vier seizoenen in Noord-Italië. De Kosovaar trekt voor 5,5 miljoen euro naar de nummer zestien van het voorbije Serie A-seizoen. (bfa)

STVV. Cacace tekent voor drie seizoenen

De Nieuw-Zeelander Liberato Cacace (foto, rechts) is de derde nieuwkomer bij STVV. Hij ondertekende een contract voor drie seizoenen. Cacace is een negentienjarige linksback. (gus)

RC GENK. Khammas trekt naar Waasland-Beveren

Amine Khammas (21) maakt een definitieve transfer naar Waasland-Beveren. De linksachter tekent een contract voor drie jaar (plus optie). Jhon Lucumi heeft woensdag gelukkig geen zware blessure opgelopen op training. Het is afwachten wanneer hij opnieuw het veld op kan, zijn aantreden tegen Club Brugge is erg onzeker. Negen spelers uit de A-kern hebben volgende week internationale verplichtingen. (mg)