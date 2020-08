Trump aanvaardt nominatie als Republikeinse kandidaat en zet zich af tegen “marionet” Biden

Donald Trump heeft officieel de nominatie aanvaard om voor de Republikeinse partij opnieuw presidentskandidaat te zijn. “Dit zijn de belangrijkste verkiezingen in de geschiedenis van ons land”, zei hij in zijn toespraak op een controversieel publiek evenement aan het Witte Huis. Hij gebruikte hetzelfde beeld als zijn vicepresident een dag eerder om zich af te zetten tegen zijn opponent, Democraat Joe Biden: die is een paard van Troje voor radicaal links en China, terwijl Trump de Amerikaanse waarden zal beschermen.

Trump sloot met zijn toespraak de laatste dag van de Republikeinse conventie, met als thema ‘Het land van grootsheid’, af. Hij sprak live vanuit de tuin van het Witte Huis, een controversiële locatie. Volgens de Democraten mag zo’n speech niet plaatsvinden in een officiële ambtswoning. Trump verdedigde de locatie door te zeggen dat die “goedkoper en makkelijker” te beveiligen was.

Foto: EPA-EFE

Er kwam ook kritiek wegens het gevaar op verspreiding van het coronavirus. Trump sprak voor een groot publiek van zowat 1.500 gasten, weliswaar in openlucht, maar dicht naast elkaar gezeten. Mondmaskers waren amper te zien. Volgens het campagneteam van de president is de veiligheid echter gegarandeerd, en worden protocollen gevolgd die in overeenstemming zijn met richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten.

Trump begon zijn toespraak door te zeggen dat hij zich vereerd voelde door alle steun, trots is op de vooruitgang die zijn regering boekte en vol vertrouwen is voor wat ze in de komende vier jaar zullen kunnen opbouwen. “Dankbaar aanvaard ik volmondig de nominatie voor president van de Verenigde Staten.”

“De Republikeinse partij, de partij van Abraham Lincoln, gaat verenigd vooruit, vastbesloten en klaar om miljoenen Democraten, onafhankelijken en iedereen die gelooft in de grootsheid van Amerika en het rechtvaardige hart van het Amerikaanse volk te verwelkomen.”

Verwijzend naar de speech van zijn tegenstander Joe Biden zei hij: “Wij begrijpen dat Amerika geen land is dat gehuld is in duisternis, maar een fakkel die de hele wereld verlicht.”

Coronavirus

Foto: EPA-EFE

“In recente maanden is ons land en de hele planeet getroffen door een nieuwe en krachtige, onzichtbare vijand”, het coronavirus, zei Trump. Hij beloofde een vaccin tegen het einde van het jaar, “en misschien al vroeger”.”We zullen dit virus verslaan en sterker worden dan ooit tevoren.”

Volgens Trump is alles wat het grootse land bereikt heeft in gevaar en is de verkiezing op 3 november de belangrijkste ooit. “Nooit hebben kiezers voor een duidelijkere keuze gestaan tussen twee partijen, twee visies, twee filosofieën, of twee agenda’s.” Het is onder meer een keuze tussen socialisme en vrijheid, tussen brave Amerikanen beschermen of de macht geven aan geweldplegers, de Amerikaanse manier van leven verdedigen of een radicale beweging die compleet laten vernietigen.

“Tijdens de Democratische conventie toonden ze een land van raciaal en sociaal onrecht. Hoe kan de Demcratische partij vragen om ons land te leiden als ze zoveel tijd hebben gespendeerd om het af te breken? Zij zijn Amerika niet als het meest vrije, en faire land. Zij zien een zondig land dat gestraft moet worden voor die zonden. Maar in Amerika kijken we niet naar de overheid om onze zielen te herstellen. Wij plaatsen ons vertrouwen in de Almachtige God.”

“Joe Biden is niet de redder van de Amerikaanse ziel, hij is vernietiger van Amerikaanse jobs. Voor 47 jaar heeft hij de donaties aanvaard van arbeiders en hem knuffels en zelfs kussen gegeven.” Deze uitspraak leidde tot geschaterlach in het publiek. “En vertelde hen dat hij met hen meevoelde. Dan vloog hij terug naar Washington en gaf hij de jobs aan China. Hij besteedde dromen uit, verhuisde jobs naar het buitenland, opende grenzen en stuurde onze kinderen naar eeuwigdurende oorlogen. Vier jaar geleden stelde ik me kandidaat als president omdat ik het verraad van ons land niet langer kon aanzien.”

“Vanaf het moment dat ik mijn vorig leven achterliet – en het was een goed leven – heb ik niets anders gedaan dan vechten voor jullie.”

Black Lives Matter

Even had Trump het over de Afro-Amerikanen. “Ik heb meer gedaan voor Afro-Amerikaanse gemeenschap dan welke president dan ook sinds Abraham Lincoln. En ik heb in drie jaar meer gedaan dan Joe Biden in 47 jaar”, zei hij.

Opnieuw benadrukte Trump zijn streven naar “law and order”. Hij verwees naar “geweld in steden onder Democratisch bestuur” en beweerde dat hij de problemen daar gemakkelijk kan oplossen in enkele uren. “Ze moeten ons maar bellen. Helaas moeten wij wachten tot ze ons bellen.”

