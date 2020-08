Opnieuw huis beschoten in Deurne

Deurne - In de nacht van donderdag op vrijdag zijn in Deurne opnieuw schoten gelost op een huis. Dat meldt VRT NWS. De voorbije dagen vonden al verschillende aanslagen plaats in de buurt, gelinkt aan het drugsmilieu.

Het meest recente incident gebeurde tussen vier en vijf uur vrijdagochtend, deze keer op de Turnhoutsebaan in Deurne. De schutter ging ervan door. De straat is afgezet waardoor ook bussen moeten omrijden.

Het volgt op een reeks van aanslagen die deze week gebeurde, al bleef het de voorbije nachten wel rustiger. Anders dan dinsdag: toen werd bijvoorbeeld nog een granaat gevonden op het voetpad in Deurne. Het explosief was nog intact. Zondagnacht ontplofte in dezelfde buurt echt een granaat. En in de nacht van maandag op dinsdag werd er nog geschoten op een pand in de Gryspeertstraat.

Er wordt nu onderzocht of er een link is tussen het incident van afgelopen nacht en die van eerder deze week.

