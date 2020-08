“Japanse premier kondigt vrijdag vertrek aan door gezondheidsredenen”

De Japanse premier Shinzo Abe heeft besloten af te treden vanwege gezondheidsredenen, meldt de Japanse publieke omroep NHK.

Abe zou zijn plannen, en de reden voor zijn aftreden, later toelichten op een persconferentie om 17 uur Japanse tijd. De premier zou volgens NHK zijn werk niet kunnen voortzetten om gezondheidsredenen.

Premier Shinzo Abe werd dinsdag voor de tweede keer in ruim een week tijd in het ziekenhuis opgenomen voor medische onderzoeken. Volgens Japanse media zou het gaan om een kwaal waar Abe eerder last van heeft gehad. Abe is twee periodes premier van Japan geweest. Eerst van 2006 tot 2007 en daarna van 2012 tot en met nu.