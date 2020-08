Aangeslagen Harry Maguire reageert op de kroegruzie: “Ik vreesde voor mijn leven”

Engels voetbalinternational Harry Maguire heeft gereageerd op de feiten op het Griekse eiland Mykonsos. De verdediger van Manchester United werd door de rechter bij verstek aan drie zaken schuldig bevonden. Zaterdag mocht Maguire de cel verlaten, nadat hij betrokken raakte in een kroegruzie, waarbij ook agenten in burger betrokken waren. “Ik hoef geen excuses te zoeken, mijn geweten is zuiver.”

Het ging voor de 27-jarige Maguire om zware mishandeling, verzet bij zijn arrestatie en meerdere pogingen tot omkoping. Bondscoach Gareth Southgate passeerde Maguire voor de Engelse nationale ploeg en ook Manchester United kondigde aan om met Maguire in gesprek te gaan over zijn rol als kapitein.

Nu reageerde hij op deze feiten bij BBC. Spijt of excuses kreeg Maguire niet over zijn lippen, of het moet aan het adres van de supporters zijn. “Dat doe je alleen als je iets fout hebt gedaan. Ik heb een zuiveer geweten. Ik heb wel spijt van de situatie. Ik speel voor een van de grootste clubs ter wereld, dus ik heb spijt dat de supporters en de club dit allemaal hebben moeten doorstaan, maar ik heb niets fout gedaan.’

“Het was verschrikkelijk om twee nachten in de cel te zitten. Ik kon het niet geloven dat ik veroordeeld werd. Dit was de eerste keer dat ik een cel van binnen heb gezien, en het is niet iets wat ik ooit weer wil meemaken. Dit wens ik niemand toe.”

Foto: Photo News

Nooit meer voetballen

Maguire legt uit dat hij slaags geraakte met de agenten omdat hij dacht dat zijn zusje werd lastiggevallen. “Ze werd benaderd door twee mannen. Daarna zag mijn verloofde hoe haar ogen wegdraaiden en mijn zus flauwviel. Dan wilden we zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Maar toen werden we tegengehouden door de politie en aan de kant gezet door Griekse agenten.”

Die agenten zouden zich dan hebben misdragen. Het waren agenten in burger, dus Maguire en zijn gezelschap hadden het niet door. Hij dacht dat ze werden ontvoerd. “We zaten op onze knieën, met onze handen in de lucht. Deze mannen begonnen ons te slaan, ook op mijn benen. Ze zeiden tegen me dat mijn carrière voorbij was en dat ik nooit meer zou voetballen. Ik dacht er geen seconde aan dat het politie kon zijn, dus ik probeerde te ontsnappen, met één hand in de boeien. Ik vreesde voor mijn leven.”

Finaal gaf Maguire aan dat hij in hoger beroep gaat tegen zijn straf. “De waarheid moet naar boven komen.”