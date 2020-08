Vader na 12 jaar eindelijk opgepakt voor moord op zijn dochters

De man was al twaalf jaar op de vlucht en stond op de Most Wanted-lijst van de FBI voor de eerwraak op zijn tienerdochters. Nu is Yaser Abdel Said eindelijk opgepakt. “Eindelijk kunnen mijn dochters rusten in vrede”, zegt hun moeder.

Foto: AP

De 63-jarige man van Egyptische afkomst werd eindelijk gearresteerd in Texas, samen met de broer en zoon van de verdachte. “Het FBI-team werkte onvermoeid voort om Yaser Abdel Said te vinden, “ zegt special agent van FBI Dalles, Matthew DeSarno. “Deze ervaren inspecteurs gaven hun zoektocht nooit op en beloven nooit de jonge slachtoffers in deze zaak te vergeten.”

Dan heeft het hij om Sarah en Amina, dochters van Yaser Abdel Said. Zij waren zeventien en achttien toen hun vader hen in 2008 doodschoot, waarvoor hij sinds 2014 op de Most Wanted Fugitives van de FBI staat.

De voormalig taxichauffeur reed op 1 januari met zijn dochters naar Texas, onder het mom van een etentje. Maar hij schoot de meisjes met verschillende schoten neer in zijn taxi. Volgens een familielid had Yaser eerder al gedreigd om zijn dochter Sarah lichamelijk te kwetsen omdat ze uit ging met een niet-moslim. Ook hun tante noemde de moord op de zussen “eerwraak”.

De moeder van de meisjes was in tranen van opluchting en zegt dat haar dochters nu eindelijk kunnen rusten in vrede. FBI-agent DeSarno verwoordt het zo: “Eindelijk eindigt een periode van twaalf jaar van frustratie en losse eindjes.”